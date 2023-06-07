Пенсионеры Саратовской области смогут поделиться своими творческими способностями

фото: МинИнформ Саратовской области

В рамках нацпроекта «Демография» в Саратовской области действуют мастерские «Доброцентр», где пожилые люди могут раскрыть свой творческий потенциал.

В Балаковском районе в комплексном центре социального обслуживания населения активно ведется работа по подготовке новой арт-программы. Она будет состоять из дефиле в бальных платьях, которые созданы своими руками.

Мастерица центра соцобслуживания Татьяна Павлова рассказала: «Модель я подбираю в интернете или журналах. Потом снимаю мерки и делаю выкройку-чертеж. Готовый наряд декорируем бусинами, кружевом, лентами. Это первоклассно делает наша рукодельница Наталья Леонович. Шьем все в мастерской «Доброцентр». Здесь есть все необходимое оборудование, что очень удобно».

Дефиле обещает надолго запомниться зрителям своими невероятными нарядами!