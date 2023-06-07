В консерватории Саратова пройдет программа повышения квалификации

В рамках нацпроекта «Культура», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина, в Саратовской Государственной Консерватории им. Собинова действует программа повышения квалификации «Правовые и организационные механизмы повышения эффективности управления организацией».

Педагоги расскажут о вопросах организационно-методического обеспечения деятельности детских школ искусств, а также рассмотрят последние изменения в законодательстве. На курсах изучат основные вопросы, касающиеся эффективного управления персоналом, механизмами управления эмоциями, применением психологии управления и практической характерологии.

Обучающиеся смогут освоить навыки владения комплексным видением современных проблем управления образовательной организацией, узнать о профессиональных методах анализа деятельности, а также познакомиться с механизмами применения инструментов менеджмента и маркетинга.

Дата проведения программы с 7 по 20 июня.

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