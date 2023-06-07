Саратовцы узнали о возможностях национального проекта «Демография»

фото: Министерство Образования Саратовской области

В Саратове прошла презентация проекта «Содействие занятости, на которой местные жители узнали больше о нацпроекте «Демография». Местом проведения стал Центр опережающей профессиональной подготовки.

Основной целью программы является помощь в занятости отдельным категориям граждан с помощью профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, а также компетенций и навыков, которые позволили бы обеспечить конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

По итогу освоения материала обучающемуся выдадут свидетельство о рабочей профессии, должности служащего, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Данные документы смогут подтвердить то, что человек действительно освоил программу и является специалистом этой области. Это позволит повысить его востребованность как специалиста на рынке труда.

Виктория Сычева, методист Центра опережающей профессиональной подготовки Саратовской области, рассказала о проекте и его возможностях.

Участница проекта Мария Масянжина поделилась: «Я очень рада, что попала на презентацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Мне очень понравилось это мероприятие. Виктория Юрьевна рассказала в доступной форме о возможностях обучения по этому проекту. У меня появился шанс получить новую востребованную на сегодняшний день профессию. Этот проект даёт надежду на то, что у меня это может получиться».