фото: пресс-служба правительства области

В Саратовской области единое социальное пособие получают 79 тысяч детей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Романа Бусаргина с новым и.о. министра труда и соцзащиты Денисом Давыдовым.

79 тысяч детей из Саратовской области получают Единое социальное пособие, которое введено Президентом России Владимиром Путиным. Из регионального бюджета предусмотрено более 26 миллиардов рублей на различные меры социальной поддержки, в числе которых 3 миллиарда рублей на единое социальное пособие.

Губернатор поручил обратить особое внимание на социальную помощь семьям военнослужащих. Детям участников спецоперации должны быть доступны бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря.