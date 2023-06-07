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НовостиОбщество7 июня 2023 10:44

Электробус «Генерал» с системой компьютерного зрения собрали под Саратовом

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Уникальную разработку – электробус «Генерал», оснащенный инновационной комбинированной зарядкой и системой компьютерного зрения, разработали и создали специалисты «ПК Транспортные системы». Подразделение предприятия находится в Энгельсе.

Саратовское ноу-хау было представлено на международной выставке «Евразия – наш дом». Она экспонируется в Сочи.

Система способна указать водителю на превышение им скорости, объявят тревогу, если он закурит или опустит голову в дреме.

Электробус может заряжаться как от розетки, так и стационарных токоприемников. Машина прошла сертификацию.