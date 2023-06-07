Проводы бойцов

Более 100 саратовских бойцов возвращаются из отпуска в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Более 100 военнослужащих после краткосрочного отпуска готовы снова приступить к выполнению служебного долга. К месту дислокации бойцов по традиции доставят централизовано. Проводить защитников Отечества на автовокзал пришли родные и близкие. Напутствие бойцам дал и депутат областной Думы Кирилл Лаврентьев от фракции «ЕР».

— От лица Губернатора Саратовской области, от лица Правительства и областной Думы желаю вам здоровья, благополучия, воинского везения. Выполняйте поставленные задачи как можно быстрее и живыми, а самое главное – здоровыми возвращайтесь к своим семьям. Вас здесь любят и ждут!, —подчеркнул парламентарий.