фото из телеграм-канала Марии Усовой

Мария Усова рассказала о сроках ремонта моста в Ртищевском районе. Информация опубликована в телеграм-канале депутата Саратовской областной Думы, координатора регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России» «Колонка издателя».

По словам Усовой, сегодня, 7 июня, парламентарий вместе с депутатом Государственной Думы Виталием Ефимовым посетили Ртищевский район. В ходе рабочего визита депутаты осмотрели нуждающийся в серьезном ремонте мост через реку Ольшанка, связывающий Ртищево с Пензенской областью.

Более года назад на личном приеме местные жители обратились к Ефимову с просьбой помочь с ремонтом моста. Ремонт инфраструктурных объектов является важным направлением Народной программы партии «Единая Россия».

фото из телеграм-канала Марии Усовой

— В настоящее время по данному объекту ведутся проектно-изыскательные работы. Есть уверенность, что уже в этом году этот важный участок дороги начнут ремонтировать!, — сообщила Мария Усова.