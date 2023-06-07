Три саратовских школьницы за мультфильм «Даже кошке понятно» награждены путевками в «Артек»

Фото: Ассоциация анимационного кино

Ассоциация анимационного кино России подвела итоги конкурса детских анимационных фильмов «Арт-Аниматика-2. Ожившие скульптуры». В число победителей попали три саратовские школьницы.

Проект реализуется совместно с МДЦ «Артек» при поддержке минкультуры РФ и минпросвещения РФ.

Первое место конкурса заняла Марина Киреенкова с работой «Благодарность Грифона». «Серебро» - у Ксении Мамаевой с кино «О чем мечтает Василиса».

Наши землячки Полина Каспарова, Мария Игнатьева и Марьям Эмин кызы Дадашева в своем мультфильме «Даже кошке понятно» оживили саратовский памятник «Позвони маме» и получили третью премию.

Лауреатов наградили путевками в «Артек».