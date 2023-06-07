фото: архив КП

Сразу несколько районов Саратова остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 7 июня, для проведения ремонта на водопроводе по адресу: ул. Вокзальная, 85, ограничено холодное водоснабжение частного сектора по адресам: Вокзальная, 67-85, 12-му Вокзальному пр., 2, 4, 6.

Также, для устранения повреждений коммуникаций по адресу Производственная, 44в, приостановлена подача холодной воды абонентам улиц: Блинова от Производственной до Лебедева-Кумача, Производственная, 44, 44а. Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00

Кроме того, ООО «КВС» ориентировочно до полуночи ограничили холодное водоснабжение в поселках Жасминный и Дачный.