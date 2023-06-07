Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:33

В центре Саратова внедорожник Kia Sportage сбил 7-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В центре Саратова внедорожник Kia Sportage сбил 7-летнего мальчика. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 6 июня, в 19.00 на улице Слонова. Во дворе дома №70 38-летний водитель за рулем внедорожника Kia Sportage допустил наезд на 7-летнего пешехода.

В результате аварии, ребенка госпитализировали с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.