Под Саратовом 20-летний парень в прыжке ранил оппонента в лоб курительной трубкой

Фото: Прокуратура Саратовской области

20-летний житель Краснокутского района обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как установило следствие, днем 6 апреля этого года обвиняемый поссорился с 34-летним знакомым. Первый в порыве гнева схватил металлическую курительную трубу и в прыжке ударил оппонента в лоб. В результате удара у потерпевшего образовалась черепно-мозговая травма. Его госпитализировали.

Уголовное дело направлено в Краснокутский районный суд. Злоумышленнику грозит 10 лет тюрьмы.