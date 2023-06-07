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Саратовец обратился в полицию из-за клеветы со стороны замредактора «Взгляда». Об этом сообщает «Четвертая Власть». Стало известно, что саратовец Антон Скороходов снова обратился в отдел полиции с заявлением против замредактора «Взгляд-инфо» Константина Халина. Саратовец просит провести проверку и возбудить уголовное дело из-за клеветы, содержащейся в тексте материала.

Выяснилось, что причиной обращения к правоохранителям стала вчерашняя публикация Халина на сайте «Взгляда-инфо». Скороходов заявляет, что в тексте публикации содержатся сведения, порочащие его честь и достоинство, в частности то, что Скороходов якобы угрожал Халину физической расправой в целях помешать его профессиональной деятельности. Обратил внимание Скороходов и на то, что в публикации ему приписывают некие «связи с прокуратурой», позволяющие ему якобы фальсифицировать доказательства и помочь производство уголовного дела.

Константин Халин же утверждает, что Скороходов купил экспертизу у жены следователя Волжского следственного отдела, а фактически она не производилась, при этом доказательств этому не представлено.

Автор заявления отметил, что в «материале наблюдается стремление представить его в качестве психически нездорового человека», а сама статья может вызвать у читателей ложное представление о нем как о человеке. На основании всех этих моментов заявитель и просит провести проверку на предмет клеветы.

Кроме того, Антон Скороходов обратился в Волжский районный суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и персональных данных гражданина против Константина Халина и учредителя «Взгляда-инфо» «Медиа Мир». От ответчиков требует удалить все материалы, в которых присутствуют вышеперечисленные лживые, по его мнению, факты, и опубликовать опровержение.