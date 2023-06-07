фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области

В Саратовской области досрочно отремонтируют 50 районных домов культуры. Об этом сообщает областной минкульт.

По данным министерства, в 2023 году в Саратовской области продолжается восстановление самой массовой сети сельских домов культуры. Губернаторская программа по ремонту 50 домов культуры успешно зарекомендовала себя в 2022 году. За счет средств областного бюджета проведен капитальный и текущий ремонт 50 домов культуры муниципальных образований области на общую сумму 74,2 млн рублей.

Региональная программа по ремонту 50 Домов культуры была инициирована летом 2021 года председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, и находится на личном контроле губернатора области.

В 2023 году 50 ДК из 38 муниципальных районов и Саратова вновь получили средства на проведение ремонтных работ. Основу проекта составляют работы по ремонту кровель зданий домов культуры.

– Основная проблема сельских ДК – состояние кровли, – отметил заместитель министра культуры области Владимир Баркетов. – В 2023 году проект также предусматривает ремонт помещений, замену оконных и дверных блоков, ремонт и утепление фасадов. В рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» предусмотрено 70,2 млн руб. на проведение ремонтов кровель 50 домов культуры. Сейчас работы уже завершились на 29 объектах. Еще на 15 – провели 70% запланированного ремонта. Ремонтные работы идут с опережением плановых сроков.

Важно отметить, что все 50 Домов культуры, отремонтированные благодаря проекту в прошлом году, работают с полной творческой отдачей. Как рассказала клубный работник Дома культуры с. Куриловка Вольского района Галина Миронова, теперь не только дети, но и старшее поколение все чаще собираются для общения и творчества, участвуют в мероприятиях. Жители уверены, что благодаря вниманию губернатора и таким возрождающим проектам, сельские клубы будут развиваться и процветать.