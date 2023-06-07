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НовостиПолитика7 июня 2023 7:52

Отец 4 детей в Хвалынском районе подписал военный контракт на службу в СВО

Елена Маркелова
Фото: Администрация Хвалынского района

Фото: Администрация Хвалынского района

Два уроженца Хвалынского района подписали контракт на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Районное руководство рассказало о земляках. Оказалось, что у Юрия четверо детей. В прошло у нег годы службы в армии, работа вахтовым методом.

- Не могу смотреть, как гибнут молодые ребята, мне скоро 50, в армии служил, нужно помогать, страна сейчас нуждается в поддержке - это наш долг, - отметил мужчина.

Андрей сейчас живёт в Энгельсе. Он уходит на фронт, поскольку его дед прошёл войну.

- Это нормальное желание каждого мужчины вставать на защиту Отечества, когда есть в этом необходимость, - подчеркнул военнослужащий.