Отец 4 детей в Хвалынском районе подписал военный контракт на службу в СВО

Фото: Администрация Хвалынского района

Два уроженца Хвалынского района подписали контракт на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Районное руководство рассказало о земляках. Оказалось, что у Юрия четверо детей. В прошло у нег годы службы в армии, работа вахтовым методом.

- Не могу смотреть, как гибнут молодые ребята, мне скоро 50, в армии служил, нужно помогать, страна сейчас нуждается в поддержке - это наш долг, - отметил мужчина.

Андрей сейчас живёт в Энгельсе. Он уходит на фронт, поскольку его дед прошёл войну.

- Это нормальное желание каждого мужчины вставать на защиту Отечества, когда есть в этом необходимость, - подчеркнул военнослужащий.