В Саратове стая бродячих собак загрызла белого кота

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В Саратове стая бродячих собак насмерть загрызла белого кота. Видео жестокой расправы над бедным животным опубликовали подписчики группы «Заводской Online Саратов» соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что ЧП случилось на улице Тульской у дома №10А. Пользователь под ником «Михал Борисыч» утверждает, что бродячие псы убивали котов и раньше. «Сейчас коты, а кто после?..» - многозначительно спросил саратовец.

В комментариях местные жители отметили, что это проблема повсеместная для Заводского района. «У нас такая же проблема на 6 Динамовском. В частных домах тоже живут в камышах собаки и приходят на участок», - сообщила Дарья Бубнова.