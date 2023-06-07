Грантовый фонд молодёжного форума «Хопер» вырос до 7 миллионов рублей

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Министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко указал на необходимость участия саратовского студенчества в форумной кампании и грантовых конкурсах. Такое заявление он сделал в ходе ведомства с проректорами вузов по молодежной политике.

Глава ведомства уделил большое внимание форуму iВолга, который пройдет в Самаре с 21 по 29 июля. Он дал коллегам задание собрать сильную команду, которая достойно представит на форуме наш регион.

Состоится молодёжный форум «Хопер». В этом году фонд мероприятия, ориентированного на поддержку социально значимых инициатив, составит семь миллионов рублей. Также в его рамках будет организован конкурс молодежных проектов среди физлиц с общим фондом 500 тысяч рублей. Победители получат возможность реализовать свои идеи на практике.