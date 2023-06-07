Фото: Архив КП

На набережной Саратова столкнулись два самокатчика – 6-летний мальчик в больнице. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ЧП произошло вчера, 6 июня, в 20.04. Напротив дома № 88/32 по улице Чернышевского дорогу не поделили два электросамоката. Одним управлял 32-летний мужчина, вторым – 6-летний мальчик.

В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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