Санавиация эвакуировала в Саратов двухдневного мальчика и 92-летнего старика

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С начала 2023 года санитарная авиация осуществила 372 выезда к взрослым пациентам. Такую статистику привела пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

К детям, находящимся в тяжелом состоянии, в районы региона врачами было более 310 выездов. С мая авиатранспорт поднимался в воздух для медицинской эвакуации детей 6 раз.

Самым маленьким эвакуированным пациентом стал двухдневный недоношенный мальчик из Балаково. Старшим жителем отдаленного района, которому понадобилась помощь санавиации, стал 92-летний житель.