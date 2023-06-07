Президент РФ Владимир Путин наградил трех саратовских специалистов

Президент России высоко оценил труд трех специалистов из Саратова. Указ о награждении соотечественников госнаградами за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.

Двое награжденных земляков трудятся в транспортной сфере. Это начальник службы корпоративной информатизации органа управления ПривЖД Александр Рудой и мастер участка производства Приволжской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» Салават Кубеков. Им присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ».

Заместитель руководителя исполкома Саратовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Марносов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.