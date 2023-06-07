Исчезнувшего в Балаково мальчика нашли в его же доме

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

6-летний мальчик, исчезнувший накануне в городе Балаково, найден живым. Информацией поделился глава МО Сергей Грачев в телеграм-канале.

Тревожная новость была распространена вчера днем через социальные сети. В ВК «Типичный Балаково» рассказали о 6-летнем мальчике в спортивной форме, который зашел в дом за мячом, и после этого потерялся.

Малыша искали всем миром. Сегодня Грачев сообщил, что ребенок находился дома. И теперь ситуацией займутся правоохранители.

Комментаторы из Балаково уточняют под пабликом, что мама мальчика была нетрезвой.