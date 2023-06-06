фото: пресс-служба мэрии города

День рождения Пушкина в Саратове отметили театрализованным представлением. Об этом сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Сегодня. 6 июня, в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского состоялось костюмированное представление, посвященное дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Актеры, сыгравшие поэта и людей, оказавших влияние на его творчество, читали стихотворения и отрывки из поэм. Провели для гостей мероприятия викторину на знание произведений и фактов из биографии поэта.

По окончании представления каждый желающий мог присоединиться к экскурсии по музею-усадьбе.