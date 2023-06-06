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НовостиПроисшествия6 июня 2023 17:01

В Саратове семилетнего мальчика ударило током

Следователи проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетнего в Саратове
Светлана Курышева
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Следователями Кировского района города Саратова проводится проверка по факту травмирования ребенка ударом тока.

По данным СУ СК России по Саратовской области, сегодня днем, 6 июня, мальчик залез на крышу своего дома, расположенного на улице Соколовой. Там он ухватился за электрический кабель и получил удар электричеством. Ребенка обнаружили родители, они и доставили его в медицинское учреждение, где мальчику была оказана помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется проверка.