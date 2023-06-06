Саратовский КВЦ «Радуга» одержал победу на конкурсе грантов

Источник фото: Министерство образования Саратовской области

Саратовская региональная общественная культурно-просветительная организация «Центр Духовной Культуры» представила проект «Кто любит свое Отечество – тот подает лучший пример любви человечеству».

Саратовская региональная общественная культурно-просветительная организация «Центр Духовной Культуры» представила проект «Кто любит свое Отечество – тот подает лучший пример любви человечеству» и стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов для НКО.

Основная задача проекта – это патриотическое воспитание обучающихся 1-11 классов в 15 районах Саратова и области. В качестве примеров в проекте рассмотрены герои, защитники Отечества, русские полководцы, среди которых Дмитрий Донской, Александр Невский, Петр Великий, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский.

Данная тема особа актуальна в современных условиях. Она позволит школьникам узнать о различных интересных вопросах истории, которые выходят за рамки школьной программы, а также поможет расширить и углубить знания по военной истории.