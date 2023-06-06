Участники «Цифровых каникул–2023» соберут свою модель робота

Источник фото: Министерство образования Саратовской области

Около 100 школьников соберут модель робота в Саратовской области во время «Цифровых каникул–2023» в рамках IT-CUBE.Балашов. Об этом сообщает минобразования региона.

«Цифровые каникулы – 2023» является двухнедельным IT- интенсивом. Он проходит с 1 по 16 июня на базе Центра дополнительного образования «Созвездие» в городе Балашов.

Предполагается, что школьники познакомятся с 6 направлениями в области информационных технологий: «Основы алгоритмики», «Программирование на Scratch», «Основы компьютерной грамотности», «Робототехника», «3D- графика», «Виртуальная и дополненная реальность».

Школьникам предстоит в течение двух недель с помощью педагогов IT-CUBE.Балашов узнать о проектной деятельности, об основах моделирования и метапрограммирования, изучить графические и текстовые редакторы, попробовать работу в среде Scratch, освоить алгоритмы, а также собрать свою первую модель робота.