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НовостиОбщество6 июня 2023 13:17

С начала года саратовская Госавтоинспекция поймала 3750 любителей тонировки

Четыре саратовских водителя отправились под арест за тонированные стекла на прошлой неделе
Светлана Курышева
фото автора

фото автора

С начала года Госавтоинспекция Саратова зафиксировала 3750 нарушений, связанных с превышением норм тонировки. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Только за прошедшую неделю сотрудники городской ГИБДД выявили 369 нарушений свето-пропускной способности стекол. 18 нарушителей привлечены к административной ответственности за отказ выполнить требования сотрудников ДПС и устранить нарушение. В отношении четырех водителей назначены административные аресты, остальным любителям тонировки назначены штрафы в размере 500 рублей.

- Тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий такого вида, как наезд на пешехода в темное время суток, а также столкновение при перестроении транспортных средств. Не подвергайте себя и окружающих опасности! - напоминает ГИБДД Саратова.