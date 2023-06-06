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В Саратове продолжаются работы по реконструкции трамвайной сети. Они предусматривает полную замену трамвайной инфраструктуры протяженностью 67 км.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, на 6 июня, демонтировано 5,1 км контактной сети и 344 метра шпальной решетки. На строительной площадке работает специализированная техника, всего на работах по демонтажу задействовано 40 специалистов и сотрудников генерального подрядчика.

В настоящее время работы ведутся по ул. Политехническая от улицы Огородная до улицы Клочкова и по ул. Огородная, на участке от ул. Политехническая до ул. 2-я Нагорная.