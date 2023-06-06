В школу Саратова ищут директора на зарплату выше 74 тысяч рублей

Администрация города Саратова объявила вакансию должности директора №6 Октябрьского района. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На портале уточняется, что в СОШ учится 1 096 учащихся. Коллектив педагогов составляет 63 человека. Победителю конкурса обещают положить свыше 74 тысяч рублей ежемесячно. Ему будет положен отпуск в 56 дней в год.

От кандидата требуют наличия диплома о высшем образовании и дополнительного образования с управленческим уклоном. Кроме этого обязателен пятилетний опыт работы.

Документы от соискателей ждут с 27 по 30 июня в городском комитете по образованию. Его адрес: Саратов, 2-ая Садовая, 13/19, кабинет №21. Итоги конкурса будут подведены 13 июля.