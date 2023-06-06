Роспотребнадзор назвал реку Медведицу под Саратовом опасной для купания из-за железа и бактерий

Фото: Администрация Петровского района

Северо-Западный отдел Роспотребнадзора по итогам исследования качества воды в Медведице на территории Петровска назвал реку опасной для купания. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Речь идет о популярных у местных жителей местах отдыха. Это детский пляж на территории детского пляжа на улице Куйбышева и набережной Медведицы около Железного моста. В обоих случаях пробы воды показали повышенную концентрацию железа и бактерий.

Замначальника Северо-Западного территориального отдела Роспотребнадзора Татьяна Гетц порекомендовала райадминистрации не допускать купания жителей в реке.