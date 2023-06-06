В Саратовской области изменили расписание двух электричек

Фото: Приволжская железная дорога

В Саратовской области изменится расписание двух пригородных поездов. Это связано с введением летнего графика следования пассажирских поездов.

Речь идет о маршрутам Карамыш Тарханы и Овражная – Тарханы.

Пригородному поезду №6303 сообщением Карамыш – Тарханы предстоит курсировать с 14 июня по 3 сентября по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Со станции Карамыш электричка будет стартовать в 4:33 (раньше на 14 минут) с прибытием на станцию Тарханы в 9:04 (без изменений).

С 16 июня по 1 сентября пригородный поезд №6047 сообщением Овражная – Тарханы будет ходить по пятницам, субботам и понедельникам. Отправление со станции Овражная намечено в 3:41 (раньше на 14 минут), прибытие на станцию Тарханы - в 9:04 (без изменений).