Саратовский оперный приглашает на июньские спектакли за полцены по промокоду «Юбилейный»

Фото: Саратовский театр оперы и балета

Саратовский академический театр оперы и балета приглашает зрителей посмотреть репертуарные спектакли июня с 50-процентной скидкой. Для этого нужно применить промокод «Юбилейный».

Индивидуальная скидка распространяется на следующие спектакли:

- Оперу «Свадьба Фигаро» 6 июня;

- Оперетту «Марица» 8 июня;

- Оперу «Травиата» 13 июня;

- Оперетту «Цыганский барон» 14 июня;

- Оперетту «Баядера» 19 июня;

- Балет «Тысяча и одна ночь» 20 июня;

- Оперетту «Веселая вдова» 21 июня;

- Балет «Дон Кихот» 22 июня;

- Оперу «Волшебная флейта» 26 июня;

- Театрализованный гала-концерт «Во власти мюзикла» 27 июня.