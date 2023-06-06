Саратовский оперный приглашает на июньские спектакли за полцены по промокоду «Юбилейный»

Фото: Саратовский театр оперы и балета
Саратовский академический театр оперы и балета приглашает зрителей посмотреть репертуарные спектакли июня с 50-процентной скидкой. Для этого нужно применить промокод «Юбилейный».
Индивидуальная скидка распространяется на следующие спектакли:
- Оперу «Свадьба Фигаро» 6 июня;
- Оперетту «Марица» 8 июня;
- Оперу «Травиата» 13 июня;
- Оперетту «Цыганский барон» 14 июня;
- Оперетту «Баядера» 19 июня;
- Балет «Тысяча и одна ночь» 20 июня;
- Оперетту «Веселая вдова» 21 июня;
- Балет «Дон Кихот» 22 июня;
- Оперу «Волшебная флейта» 26 июня;
- Театрализованный гала-концерт «Во власти мюзикла» 27 июня.