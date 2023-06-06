Правительство Саратовской области подало иск о приостановке строительства 34 домов

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Стало известно, что Правительство Саратовской области подало иск о приостановке строительства 34 высотных домов. Исковые заявления о заморозке строительства многоэтажек рассмотрит Арбитражный суд региона.

Корреспонденту «КП-Саратов» в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что причиной иска стало то, что строительство домов началось без обеспечения необходимой социальной инфраструктурой — детскими садами, школами.

Среди домов, строительство которых будет приостановлено, вошли дома строительных компаний «Шэлдом» и ЗАО «УМ - 24». По информации издания, в перечень вошли объекты в Заводском районе Саратова — на улицах 4-й Нагорной, Пензенской, Чернышевского, Орджоникидзе, а также в жилых комплексах Авиатор-3 и Авиатор-4.