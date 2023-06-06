Музыканты Саратовской филармонии подарят десять фраков коллегам из Донецкого оркестра

Саратовская филармония имени А.Шнитке безвозмездно передаст фраки для музыкантов симфонического оркестра Донецкой филармонии. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Таким образом Саратовская филармония присоединилась к акции «Общая сцена» - инициативе министра культуры РФ Ольги Любимовой. Участие в акции нацелено на сбор и передачу в театры и концертные организации новых регионов костюмов, реквизита для укремления материально-технической базы и комфортной творческой работы.

Филармония имени Шнитке подарит десять фраков для музыкантов симфонического оркестра ГБУ «Донецкая государственная академическая филармония». Костюмы вручат на концерте донецких музыкантов 15 сентября на сцене Саратовской филармонии.