В пруды Саратовского Заволжья подана половина от необходимого объема воды

В Саратовском левобережье ускоряются работы по заполнению прудов и водохранилищ путем подачи воды насосными станциями ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Об этом сегодня 6 июня сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Наполнение водоемов на левом берегу, осуществляющееся по поручению Губернатора области Романа Бусаргина.

– Это, в первую очередь, забота о жителях, которые гарантировано будут обеспечены водой в летний период. И, конечно, это водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, - прокомментировал зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

К сегодняшнему дню подано 1 миллион 667 тысяч кубических метров воды в водоемы Александрово-Гайского, Новоузенского и Ершовского муниципальных районов.

В Краснопартизанском районе работы завершены. Здесь произведена закачка воды в Сакминское водохранилище и Римско-Корсаковский пруд.

В ближайшие дни должны начаться работы в Энгельсском муниципальном районе.

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