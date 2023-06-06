Отделение Всемирного Русского Народного Собора открылось в Саратове

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В Саратове открылось областное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Информацию об этом событии обнародовала пресс-служба регионального кабмина.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что считает почетным факт открытия регионального отделения Собора в годе его 30-летнего юбилея.

Глава региона выразил благодарность Саратовской митрополии за активное участие в сборе гуманитарной помощи для земляков-участников СВО, за духовное наставление солдатам и их семьям.

Всемирный Русский Народный Собор был создан в 1993 году. На сегодняшний день его главой является Святейший Патриарх Кирилл.