Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев представил законопроект о QR-кодах на памятниках Великой Отечественной Войны

В России на памятники и мемориалы Великой Отечественной войны хотят наносить надписи о событиях, которым их посвятили. Законопроект разработала зампред Государственной думы Ирина Яровая.

Документ представил на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству сенатор от Саратовской области, бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Об этом сообщила вчера, 5 июня, «Парламентская газета».

На памятниках в честь Великой Отечественной Войны разместят QR-коды. При помощи смартфона граждане смогут прочесть историю монумента и тех событий, которым он посвящён.

Радаев уточнил, что надписи помимо исторической справки о событии и подвигах погибших должны содержать различные документы и фотографии.

За нанесение надписей и обозначений должны будут отвечать чиновники, в ведении которых находятся памятники и захоронения. Сам же порядок размещения надписей на памятниках определит кабмин.

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