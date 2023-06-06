Володин: Саратов построил самую длинную набережную среди волжских городов

Фото: Пресс-служба саратовской мэрии

Набережная в Саратове из-за ввода новых участков в 2023 году стала самой длинной среди волжских прогулочных зон других крупных городов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Второе место по протяженности занимает набережная Самары, которая распростерлась на 4,17 километра. Третье место у Ярославля - 3,7 километра, Нижнего Новгорода - 2,87 километра и Волгограда - 2,7 километра.

Напомним, что в скором времени в Саратове начнется благоустройство отрезка набережной в сторону Затона. Также здесь реконструируют солярий и возведут канатную дорогу.