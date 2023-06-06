Делиниаторы для кругового движения установили на перекрестке Московской и Кутякова в Саратове

Фото: Пресс-служба Саратовской мэрии
На пересечении улиц Радищева, Кутякова и Челюскинцев Саратова закончилась работа по установке техсредств организации кругового дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Здесь установлены делиниаторы со светоотражающими столбиками. Им предстоит направлять транспортные потоки и информировать водителей о приближении к кольцу в темное время суток.
Как уточнили в мэрии, далее на этом участке комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрит вопросы парковки на прилегающих улицах.