Делиниаторы для кругового движения установили на перекрестке Московской и Кутякова в Саратове

Фото: Пресс-служба Саратовской мэрии

На пересечении улиц Радищева, Кутякова и Челюскинцев Саратова закончилась работа по установке техсредств организации кругового дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Здесь установлены делиниаторы со светоотражающими столбиками. Им предстоит направлять транспортные потоки и информировать водителей о приближении к кольцу в темное время суток.

Как уточнили в мэрии, далее на этом участке комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрит вопросы парковки на прилегающих улицах.