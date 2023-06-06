Лариса Долина высоко оценила вокал юной Софьи Федоровой из Балашова

Фото: Минкультуры Саратовской области

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший голос земли». Лауреатом первой степени стала студентка Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств Софья Федорова.

В творческом состязании, которое прошло в Москве, участвовали свыше 400 музыкантов из разных регионов страны.

Жюри по достоинству оценило выступление нашей землячки, студентки III курса филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове специальности Музыкальное искусство эстрады Софьи Федоровой. Народная артистка Российской Федерации, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры Лариса Долина поставила Софье 10 баллов из 10 возможных.

На гала-концерте студентка из Балашова спела на одной сцене с Николаем Басковым и Сергеем Пенкиным.