Саратовцы могут получить лицензию на работу в такси через Госуслуги

Фото: Архив КП

C 1 сентября 2023 года в силу вступит закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Об этом сегодня, 6 июня сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

С сентября агрегаторы и диспетчерские такси будут выдавать заказы только тем таксистам, у которых есть специальное разрешение.

Теперь оформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси можно дистанционно через портал Госуслуг, а также очно – в МФЦ или областном Минтрансе.

У получения указанной государственной услуги в электронном виде есть преимущества: доступность в получении информации, связанной с получением услуги; упрощенная процедура получения; сокращение временных затрат и информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению.

Стоимость разрешения до 1 сентября 2023 года составляет 699,45 рублей, с 1 сентября согласно новому закону разрешения будут выдаваться бесплатно. Также с осени для диспетчерских служб вводится ответственность за передачу заказа нелегальным таксистам.

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