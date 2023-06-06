Саратовца ждет суд за нападение на работника скорой помощи

Фото: Архив КП

Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает региональное СУ СК.

В причинении легкого вреда здоровью медика обвиняется 40-летний мужчина.

По данным следствия, вечером 1 января бригада скорой прибыла для оказания помощи 40-летнему мужчине к дому № 30 по Московскому шоссе города Саратова.

Поскольку тот отказывался от осмотра и вел себя агрессивно, фельдшер вызвала сотрудников полиции. Разозлившись, саратовец нанес ей удар рукой в голову, после чего схватил руками за стетоскоп и стал душить. Его остановил коллега потерпевшей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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