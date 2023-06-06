Лидерами народного голосования по благоустройству в Саратове стали сад «Липки» и два сквера

"Липки" вошли в топ-3 народного голосования
Фото: Елена Маркелова
В России подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно длилось с 15 апреля по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru.
В голосовании приняли участие 163 тысячи жителей Саратова. Результаты показали, что лидерами среди объектов, которые горожане желают увидеть обновленными в первую очередь, стали:
- сквер по улице Прессовой, за который проголосовали более 26 тыс. жителей
- сквер по проспекту 50 лет Октября, набравший 23,9 тыс. голосов
- городской сад «Липки» - 19,5 тыс. голосов.
Эти территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь, сообщили в мэрии.
Голосование прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Его инициировал президент России Владимир Путин.