Лидерами народного голосования по благоустройству в Саратове стали сад «Липки» и два сквера

"Липки" вошли в топ-3 народного голосования Фото: Елена Маркелова

В России подвели итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно длилось с 15 апреля по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

В голосовании приняли участие 163 тысячи жителей Саратова. Результаты показали, что лидерами среди объектов, которые горожане желают увидеть обновленными в первую очередь, стали:

- сквер по улице Прессовой, за который проголосовали более 26 тыс. жителей

- сквер по проспекту 50 лет Октября, набравший 23,9 тыс. голосов

- городской сад «Липки» - 19,5 тыс. голосов.

Эти территории будут благоустроены в 2024 году в первую очередь, сообщили в мэрии.

Голосование прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Его инициировал президент России Владимир Путин.