За фиктивные браки с россиянами двое саратовцев отправятся под суд

Фото: Архив КП

Двое жителей Саратова отправятся под суд за организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает региональное ГУ МВД.

Предприимчивые саратовцы помогали мигрантам заключать фиктивные браки с гражданами России. За такие криминальные услуги злоумышленники получили доход около 282 тысяч рублей.

По версии полиции, обвиняемые находили среди своих соотечественников подходящих «кандидатов» и оформляли на них медицинские документы для более быстрого оформления брачного союза с иностранцами, а так же занимались фиктивной постановкой мигрантов на учёт по месту пребывания и их мнимой регистрацией по месту жительства.

В настоящее время расследование уголовного дела по двум статьям о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и фиктивном заключении брака завершено. Соответствующие материалы направлены в суд.

Оба правонарушителя находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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