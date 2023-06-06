Саратовский наркокурьер в ближайшее время отправится под суд

Фото: Архив КП

Следственным отделом по Кировскому району города Саратова СУ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении саратовца, обвиняемого в покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По данным следствия, подозреваемый решил заработать, сбывая наркотики через тайниковые закладки. 24 марта 2023 года у дома по улице Бахметьевской города Саратова его задержали сотрудники полиции.

В ходе осмотра мест происшествий обнаружены и изъяты свертки с синтетическим наркотиком.

Следствие собрало все необходимые доказательства и дело направится в суд.

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