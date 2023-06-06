Фото: Архив КП

В Саратовской области за минувшую неделю зарегистрирован 251 случай коронавируса. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе составляет 323 900 человек. С начала эпидемии выздоровели 317 643 пациента.

Наибольшее число заболевших за неделю зафиксировано в Энгельсском районе – 115 человек. В Саратове 61, Балашовском районе – 38, Балаковском – 8.

У 24 пациентов выявлена пневмония, остальные 227- с признаками ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.