Фото: Архив КП
В Саратовской области за минувшую неделю зарегистрирован 251 случай коронавируса. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает региональный оперштаб.
На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе составляет 323 900 человек. С начала эпидемии выздоровели 317 643 пациента.
Наибольшее число заболевших за неделю зафиксировано в Энгельсском районе – 115 человек. В Саратове 61, Балашовском районе – 38, Балаковском – 8.
У 24 пациентов выявлена пневмония, остальные 227- с признаками ОРВИ.
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