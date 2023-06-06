«Королевский цирк» Гии Эрадзе покорил арену Саратовского цирка

фото: Максим Маркелов
В минувшие выходные состоялась премьера грандиозного шоу «Королевский цирк», совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк.
фото: Максим Маркелов
За три часа более сотни артистов вовлекают зрителя в атмосферу то настоящего королевского бала, то чарующей русской зимы с северными оленями и лисами, то страстной Испании с теодором и горделивыми яками. Изюминкой представления стал масштабный аттракцион с 11-ю хищниками – «Дикий мир», которым руководит «Принцесса цирка» Людмила Суркова.
фото: Максим Маркелов
фото: Максим Маркелов
фото: Максим Маркелов