«Королевский цирк» Гии Эрадзе покорил арену Саратовского цирка

фото: Максим Маркелов

В минувшие выходные состоялась премьера грандиозного шоу «Королевский цирк», совместного проекта продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк.

фото: Максим Маркелов

За три часа более сотни артистов вовлекают зрителя в атмосферу то настоящего королевского бала, то чарующей русской зимы с северными оленями и лисами, то страстной Испании с теодором и горделивыми яками. Изюминкой представления стал масштабный аттракцион с 11-ю хищниками – «Дикий мир», которым руководит «Принцесса цирка» Людмила Суркова.

фото: Максим Маркелов

фото: Максим Маркелов