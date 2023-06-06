фото: пресс-служба СГУ

Алексей Чумаченко переизбран ректором СГУ. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВУЗа.

Вчера, 5 июня, в СГУ прошла конференция работников и обучающихся университета, на которой состоялись выборы ректора. На пост также выдвигались декан философского факультета Михаил Орлов и проректор по среднему образованию и соцработе Ольга Нестерова, но последняя приняла решение снять свою кандидатуру.

По результатам тайного голосования подавляющим большинством голосов ректором Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского избран доктор географических наук Алексей Чумаченко. Отметим, Алексей Чумаченко работает в СГУ с 1991 года. В должности ректора Чумаченко находится с 2013 года.