Госуслуги начали прием документов в колледжи

Архив КП Фото: Павел МАРТИНЧИК

У жителей Саратовской области появилась возможность подать документы в колледжи региона посредством Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба территориального министерства образования.

Заявление можно подать сразу в несколько заведений. На портале представлены уже 1129 колледжей России.

В творческие учебные заведения онлайн-запись открыта до 10 августа, в другие - до 15 августа включительно.

Чтобы потенциального студента зачислили в тот или иной колледж, ему нужно в личном кабинете нажать на кнопку "согласен" и прийти в будущее место учебы с оригиналом аттестата.