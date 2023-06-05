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НовостиОбщество5 июня 2023 15:40

Мурал "Школа будущего" появится на стене девятиэтажки в центре Саратова

Елена Маркелова

Отборочная комиссия фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" определила победителей этапа, которые продолжат борьбу за победу в следующем туре. Напомним, в этом году проводится уже четвертый сезон конкурса.

Напомним, в 2023-ем году объединяющей темой для всех работ была определена "Сила знаний". Граффити поволжские художники посвятят педагога и наставникам, они отразят учительскую роль в жизни человека.

Среди 178 заявок подана и от Саратова. Лучшей в нашем регионе признано граффити "Школа будущего". Ее автор - художник Манучехр Вохидов. Он изобразит свое полотно в течение июня на стене дома №38/40 по улице Некрасова.