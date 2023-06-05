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В Энгельсском районе открыта «горячая линия» по вопросам отключения горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Энгельсские чиновники запустили «горячую линию», на которую жители могут обратиться по вопросу отключения горячего воды, а также в случае нарушений сроков уведомлений об отключении и несвоевременном возобновлении подачи горячего водоснабжения.

Жители многоквартирных домов смогут узнать ответы на интересующие их вопросы по телефону 8 (8453) 56-82-27.