Фото: Архив КП

Сельские дороги в Саратовской области должны отремонтировать до 1 сентября. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев на заседании облдумы.

В этом году в регионе планируют отремонтировать 331 километр внутрипоселковых дорог. Всего на работы выделили 1,4 миллиарда рублей на 843 участка общей протяженностью 330,6 километров.

К работам планируется приступить поэтапно. 243 объекта в 26 районах начнут делать уже в этом месяце, еще 67 дорог – в июле, оставшиеся 9 – в августе.

Ремонт будет проведен в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Ртищевском, Самойловском, Советском, Татищевском, Турковском, Федоровском и Энгельсском районах.

Сельские дороги в Саратовской области должны отремонтировать до 1 сентября.

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